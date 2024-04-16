دخل جو وجيل بايدن يرتفع إلى 600 ألف دولار فى 2023..دفعا 23.7% منها ضرائب

كتبت ريم عبد الحميد

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن عن إقراراتهما الضريبية، والتي كشفت عن ارتفاع دخلهما بنسبة 7%، ليصل إلى 619.976 فى عام 2023، وأن الزوجين دفعا 23.7% من دخلهما ضرائب فيدرالية.

ووفقا لتقرير لوكالة رويترز، فإن بايدن كشف البيانات فى يوم استحقاق الضرائب الأمريكية للعام السابق مع سعيه لإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة فى الانتخابات المقررة فى 2024.

وكان المرشح الجمهورى المفترض، الرئيس السابق دونالد ترامب، قد كسر التقليد المتعلق بإفصاح الرؤساء عن ضرائبهم الفيدرالية، وقال إنه غير قادر على القيام بذلك مع تدقيق وكالة الضرائب (الإيرادات الداخلية) فيها، حتى بالرغم من أن الوكالة قالت إن ترامب بإمكانه الكشف عن ضرائبه.

وكشفت لجنة بمجلس النواب الأمريكى كان يسيطر عليها الديمقراطيون فى عام 2022 عن نسخ منقحة من إقرارات ضرائب ترامب، والتي تضمنت التمويلات الشخصية للرئيس السابق.

وقال البيت الأبيض فى بيان إن الرئيس بايدن يعتقد أن كل شاغلى المناصب فى المكتب البيضاوى ينبغى أن يتسموا بالانفتاح والنزاهة مع الشعب الأمريكى، وأن التقليد القائم منذ زمن بعيد بالكشف سنويا عن غقرارات الرؤساء الضريببية ينبغي أن يظل مستمرا دون كسره.

ولم ترد حملة ترامب على طلب التعليق على الأمر.

وفى منشور على السوشيال ميديا، الاثنين، قال ترامب إن الأسر الأمريكية استفادت من التخفيضات الضريبية التي تم تمريرها أثناء وجوده فى الحكم. وأضاف أنه لو مضى بايدن فى طريقه، فإن الناس ستواجه زيادات هائلة فى الضرائب. ولم ينشر أى معلومات عن إقراراته الضريبية لعام 2023.