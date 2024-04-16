تحرير 742 محضرا تموينيا خلال الحملات على الأسواق فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، أنه في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج بإحكام السيطرة على الأسواق، ومحال البقالة التموينية، شنت المديرية حملات متفرقة تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم وكيل الوزارة، والمهندس عفت رفعت وكيل المديرية لشئون الرقابة والتجارة الداخلية، وذلك من أجل إحكام الرقابة والسيطرة على كافة الأنشطة بأنحاء المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة في إطار منظومة العمل الرقابى المتكامل لتوفير السلع الأساسية والضرورية للمواطنين.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير 742 جنحة تموينية على مدار أسبوع منها 132 محضر نقص وزن، و122 محضر عدم مطابقة للمواصفات، و130 محضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، و86 محضر نظافة مخبز، بإجمالى 697 مخالفة تموينية وتم تحرير 43 مخالفة في مجال ضبط الأسواق و2 مخالفة محضر مواد بترولية منها تجميع بنزين 80 بإجمالى 580 لتر، ومخالفة الأسواق جاءت عبارة عن 990 كرتونة كبدة مجمدة بإجمالى وزن 14850 كيلو جرام، وتم تحرير 5 محاضر سلع مجهولة المصدر بإجمالى 85 كيو ملوحة، و370 علبة ألعاب نارية، و2 محضر جنح حيازة وعرض سلع بدون فواتير منها 2700 كيلو سكر و10000 كيلو أعلاف دواجن وتجميع 650 كيلو دقيق، و100 كيلو جرام سكر سائب.

ومن جانبه أكد المهندس محمد إبراهيم، وكيل الوزارة أن لن يتم التهاون مع كل من يخالف القانون وسوف يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين للقانون وأن المديرية والإدارات التابعة لها تعمل بكل حزم على تشديد الرقابة على جميع الأنشطة التجارية التموينية على مستوى المحافظة لضبط الأسواق والأسعار وتحقيق الاستقرار بجميع الأسواق.