رئيس مياه سوهاج: توصيل المياه بالقرى الأكثر احتياجا بـ30.5 مليون جنيه خلال 2023

سوهاج عمرو خلف

استعرض المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إداره شركه مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، والعضو المنتدب انجازات التعاون بين مياه سوهاج ومؤسسه مصر الخير، والتى تم تنفيذها بقطاع مياه الشرب خلال عام 2023، والتى بلغت تكلفتها 30.5 مليون جنيه لتخدم أكثر من 800 ألف مواطن بالقرى الأكثر احتياجا بمراكز المحافظة، وذلك فى إطار التعاون المثمر والفعال بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.

وأشار رئيس مياه سوهاج أن مؤسسه مصر الخير نفذت العديد من المشروعات طبقا لبرتوكول التعاون المشترك مع الشركه والتى تتمثل فى احلال وتجديد خطوط مياه الشرب بقري الشيخ مكرم والروافع والصلعا وبلصفوره واولاد عزاز وجزيره شندويل وباجا وبندار الكرمانيه وتونس ونجع القنطره بمركزسوهاج بالاضافه الى احلال وتجديد خطوط المياه بقرى الصوامعه غرب بمركز طهطا وذلك بقيمه 17.2مليون جنيه ليستفيد منها اكثر من 200 الف نسمه بالاسر الاولى بالرعايه كما تم مد شبكات مياه بطول 4,4 كيلو متر بقريه الصوامعه شرق ومد شبكات مياه بطول 1,2كيلو متر بقريه بندار الشرقيه والغربيه واحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقرى جهينه الشرقيه وشبكات مياه قريه الكولا ونجع حمد وكذلك توصيل 200 وصله مياه منزليه للاسر الاكثر احتياجا بمركز دار السلام و أخميم وساقلته لتبلغ تكلفتها حوالى 13,3مليون جنيه ليستفيد منها حوالى 255 الف نسمه واضاف سيادته ان هدف التعاون بين شركه المياه ومؤسسه مصر الخير هو توفير كوب مياه نظيف للمواطنين غير القادرين مؤكدا ان السعى دائما للوصول الى القرى الاكثر احتياجا لضمان وصول المياه النقيه إلى كل منزل بتلك القرى لتنميه المواطن المصرى .



وأضاف المهندس احمد محمد علي رئيس قطاع المشروعات بمياه سوهاج انه تم دق عدد 9 آبار مياه ارتوازيه بقري المساعيد والرقاقنه بمركز جرجا وقريه الباسكيه بمركز البلينا وقريه نقنق بمركز دار السلام والتل الزوكى بطما وقرى الشيخ سعيد وبنى منصور والحلاقى بمركز البلينا هذا بالاضافه الى توصيل 60 وصله مياه بمركزى اخميم وطهطا ليستفيد منها 350 اسره غير قادره لتوصيل المياه.



وأوضح مدير ادارة المشاركه المجتمعيه أن هذا التعاون المثمر احدى الخطوات المهمه فى اطار جهود الشركه لتعزيز التنميه المستدامه وبناء اليات المشاركه المجتمعيه لخدمه المواطن المصرى بالقرى الفقيره وتوفير كوب مياه نظيف له .