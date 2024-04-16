تأجيل محاكمة قائد السيارة الطائشة فى بورسعيد إلى جلسة 30 أبريل الجاري.. فيديو

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مساء اليوم، الثلاثاء، من أمام محكمة بورسعيد الإبتدائية في نطاق حي الشرق، لشرح تفاصيل محاكمة قائدة السيارة التى أودت بحياة 4 أشخاص بينهم 3 طلاب، في حادث الدهس أمام كلية العلوم بحي الزهور.

وأجلت محكمة جنح الزهور بمحافظة بورسعيد، محاكمة المتهم بدهس 3 طلاب وسيدة بالسيارة قيادته في شارع 23 ديسمبر أمام كلية العلوم مما تسبب في وفاتهم جميعا، إلى جلسة 30 من شهر أبريل الجاري وذلك للاطلاع وسداد رسوم الدعوة المدنية.

وحُددت جلسة عاجلة اليوم لنظر القضية رقم 2544 أمام محكمة جنح الزهور في بورسعيد لنظر قضية وفاة سيدة و3 طلاب بكلية التربية جامعة بورسعيد، إثر حادث اصطدام سيارة طائشة بهم أمام كلية العلوم، وهم: رضا السيد البدوى 50 عامًا، وعمر شريف أحمد 22 عامًا، ومحمد خميس، ومحمد عبد الله الشامي، وجرى دفن جثامينهم فى جنازة مهيبة بمشاركة الآلاف من أبناء بورسعيد.

وتسود حالة من الحزن الشديد بين أبناء بورسعيد وعلى مواقع التواصل الاجتماعي منذ وقوع الحادث في الأول من أبريل الجاري، في ظل مطالب من أسر الطلاب والسيدة بالقصاص العاجل من المتهم أمام القضاء المصري العادل.