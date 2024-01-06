وزير العدل يتفقد محكمة بورسعيد الابتدائية ويعقد لقاءا مع المستشارين.. صور

تفقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، محكمة بورسعيد الابتدائية، لمتابعة سير العمل داخل المحكمة.

واطلع وزير العدل، خلال لقائه المغلق مع المستشارين، على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، كما أطمأن على مستوى الخدمات المميكنة المقدمة ضمن منظومة التحول الرقمي تيسيرًا على المتعاملين من القضاة والمتقاضين، كما ناقش معهم عدد من الملفات الأخرى.

كان المستشار عمرو مروان، وزير العدل، افتتح في ديسمبر 2020، أعمال تطوير المحكمة ضمن خطة الوزارة لميكنة العمل، حيث راعت أعمال التطوير أن تكون القاعات الجديدة بالمحكمة تتسم بسهولة التنقل والتهوية، فضلا عن تواجد أماكن الانتظار وكافة الجوانب التي توفر مناخ ملائم للعمل، كما تضمنت أعمال التطوير ميكنة العمل بالمحكمة، والخدمات المقدمة للمواطنين.

وتوجه المستشار عمر مروان، وزير العدل، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سيرا على الأقدام، اليوم السبت، من ديوان عام محافظة بورسعيد إلى محكمة بورسعيد الابتدائية.

وتجول وزير العدل بشارع 23 يوليو ثم ميدان الشهداء المقابل لديوان عام المحافظة الذي يتوسطه النصب التذكاري، وساحة الميدان التي يتواجد بها أسراب الحمام، متوجها إلى محكمة بورسعيد الابتدائية لتفقد سير العمل بها.

والتقط وزير العدل ومحافظ بورسعيد عدد من الصور التذكارية وفي الخلفية أسراب الحمام التي تملئ الميدان.

واستقبل محافظ بورسعيد، وزير العدل والوفد المرافق له، فور وصوله إلى ديوان عام المحافظة، وعقد لقاء بينهما لمناقشة عدد الملفات.