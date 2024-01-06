اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يناير 2024 12:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير العدل يتفقد محكمة بورسعيد الابتدائية ويعقد لقاءا مع المستشارين.. صور

السبت، 06 يناير 2024 11:06 ص
وزير العدل يتفقد محكمة بورسعيد الابتدائية ويعقد لقاءا مع المستشارين.. صور جانب من اللقاء
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، محكمة بورسعيد الابتدائية، لمتابعة سير العمل داخل المحكمة.
 
واطلع وزير العدل، خلال لقائه المغلق مع المستشارين، على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، كما أطمأن على مستوى الخدمات المميكنة المقدمة ضمن منظومة التحول الرقمي تيسيرًا على المتعاملين من القضاة والمتقاضين، كما ناقش معهم عدد من الملفات الأخرى.
 
كان المستشار عمرو مروان، وزير العدل، افتتح في ديسمبر 2020، أعمال تطوير المحكمة ضمن خطة الوزارة لميكنة العمل، حيث راعت أعمال التطوير أن تكون القاعات الجديدة بالمحكمة تتسم بسهولة التنقل والتهوية، فضلا عن تواجد أماكن الانتظار وكافة الجوانب التي توفر مناخ ملائم للعمل، كما تضمنت أعمال التطوير ميكنة العمل بالمحكمة، والخدمات المقدمة للمواطنين.
 
وتوجه المستشار عمر مروان، وزير العدل، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سيرا على الأقدام، اليوم السبت، من ديوان عام محافظة بورسعيد إلى محكمة بورسعيد الابتدائية.
 
وتجول وزير العدل بشارع 23 يوليو ثم ميدان الشهداء المقابل لديوان عام المحافظة الذي يتوسطه النصب التذكاري، وساحة الميدان التي يتواجد بها أسراب الحمام، متوجها إلى محكمة بورسعيد الابتدائية لتفقد سير العمل بها.
 
والتقط وزير العدل ومحافظ بورسعيد عدد من الصور التذكارية وفي الخلفية أسراب الحمام التي تملئ الميدان.
 
واستقبل محافظ بورسعيد، وزير العدل والوفد المرافق له، فور وصوله إلى ديوان عام المحافظة، وعقد لقاء بينهما لمناقشة عدد الملفات.
 
الوزير والمحافظ والمستشارين
الوزير والمحافظ والمستشارين

 

الوزير يتجول في الشوارع
الوزير يتجول في الشوارع

 

جانب من لقاء المستشارين
جانب من لقاء المستشارين

 

وزير العدل و محافظ بورسعيد
وزير العدل و محافظ بورسعيد

 







بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

وزير العدل




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة