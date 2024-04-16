الملك تشارلز يتخذ قرارا هاما بشأن حفيديه أرشى وليليبت وسط معركته مع السرطان

كتبت: شيماء عبد المنعم

قرر ملك بريطانيا تشارلز الثالث أن يمد غصن الزيتون لابنه البعيد عنه الأمير هارى وزوجة ابنه ميجان ماركل، حيث يرغب الملك فى رؤية حفيديه آرتشى وليليبت.

ويزعم المصدر الملكى أن الملك تشارلز قد يدعو هارى وميجان إلى بالمورال هذا الصيف لأنه يريد قضاء بعض الوقت مع آرتشى وليليبت وسط علاج السرطان المستمر.

وفقًا لتقرير صادر عن Page Six، يزعم أحد المصادر: "أستطيع أن أرى تشارلز يريد بشدة رؤية الأطفال، ويمد غصن الزيتون هذا إلى ميجان وهاري. قد يقرر أن الحياة قصيرة جدًا.



الملك تشارلز وميجان ماركل والأمير هارى وأبنائهما

ويقول المطلع الملكى أيضًا: "بالمورال هى حقًا المكان المثالى والمريح للم الشمل. إذا أصدر دعوة، فمن المؤكد أن هارى وميجان سيوافقان على الزيارة"، وجاءت المطالبات الجديدة فى الوقت الذى غادر فيه الملك تشارلز والملكة كاميلا إلى أبردين يوم الأربعاء.

طار الملك والملكة من قاعدة سلاح الجو الملكى البريطانى نورثولت فى شمال غرب لندن لزيارة منتجعهما فى المرتفعات، بيركهول، الواقع فى منطقة بالمورال، وفى الوقت نفسه، من المقرر أن يعود الأمير هارى أيضًا إلى المملكة المتحدة لحضور حدث Invictus Games الشهر المقبل.