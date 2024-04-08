الإندنبدنت: ويليام وكيت يشعران بالقلق حيال توليهما العرش بعد إصابة تشارلز بالسرطان

كتبت رباب فتحى

نقلت صحيفة الاندنبدنت البريطانية عن خبيرة ملكية اعتقادها أن ولى العهد البريطاني، الأمير ويليام وزوجته أميرة ويلز، كيت ميدلتون يشعران بالقلق الشديد من احتمال أن يصبحا ملكًا وملكة في أعقاب تشخيص إصابة الملك تشارلز بالسرطان.

ويخضع الملك البالغ من العمر 75 عامًا للعلاج في نفس الوقت الذي تخضع فيه أميرة ويلز للعلاج، مما يترك ويليام ليحل محل والده وزوجته في المناسبات العامة.

وكتبت تينا براون، المحررة السابقة لمجلة فانيتي فير: "إن الأخبار عن إصابة تشارلز بالسرطان جعلت ويليام وكاثرين على مقربة مخيفة من اعتلاء العرش.. وقيل لي إن احتمال حدوث ذلك يسبب لهما قلقاً شديداً".

وفي مكان آخر، لم يتم التأكد بعد ما إذا كانت ميجان ستنضم إلى الأمير هاري في رحلته إلى المملكة المتحدة في شهر مايو المقبل لحضور حفل خاص للاحتفال بمرور عقد على ألعاب إنفيكتيس. وسيعود دوق ساسكس إلى المملكة المتحدة في بداية شهر مايو حيث سيحضر الاحتفال بمرور عشر سنوات على دورة الألعاب ومن المقرر أن تشمل زيارته قداسًا خاصًا في كاتدرائية القديس بولس يوم 8 مايو.

وفي الوقت نفسه، قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنها تلقت شكاوى من أشخاص يعتقدون أن تغطيتها لتشخيص إصابة أميرة ويلز بالسرطان كانت "مفرطة وغير حساسة".

وكشفت كيت أنها كانت تخضع لعلاج السرطان في رسالة فيديو عاطفية صدرت في 22 مارس، حيث قالت للآخرين الذين يكافحون المرض "أنتم لستم وحدكم".

وبثت هيئة الإذاعة الفيديو الكامل وقالت إنها "تدرك" أسلوبها في إعداد التقارير، ولم تتكهن بالتفاصيل التي لم يتم الإعلان عنها.