المشدد 10 سنوات لربة منزل شرعت فى قتل نجل زوجها بخرطوم بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهمة "د.ال.م" بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا، عما أسند إليها والزامتها بالمصاريف الجنائية لاتهامها فى الشروع فى قتل المجنى عليه الطفل "ا.م.ا" .

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 1424 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة المنتزه ثالث، يفيد بإخطار بوصول المجنى عليه إلى أحدى المستشفيات به عدة إصابات.

تبين من التحقيقات، قيام المتهمة " د.ال.م" ربة منزل، إلى اعتيادها بالتعدى على الطفل المجنى عليه " ا.م.ا" نجل زوجها، باستخدام خرطوم مياة فى مناطق متفرقة من جسده منا تسبب فى حدوث بعض الإصابات، وكذلك احداث جرح بمنطقة الحوض لعدم قيامه بقضاء حاجته، مما ادى إلى حدوث إصابات بالغة، وعقب نقله إلى احدى المستشفيات، تبين تعدى المتهمة على المجنى عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها.