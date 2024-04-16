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الصحة: فحص 4 ملايين و915 ألف طالب ضمن الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 12:50 م
الصحة: فحص 4 ملايين و915 ألف طالب ضمن الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم فحص 4 ملايين و915 ألف طالب ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم"
كتبت هند مختار

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 4 ملايين و915 ألفًا و689 طالبًا بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها خلال العام الدراسي الحالي يوم 5 نوفمبر 2023 وحتى الآن، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، وفقا لما نشره مركز معلومات مجلس الوزراء أن المبادرة تستهدف فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مشيرًا إلى أن المبادرة مستمرة في العمل حتى نهاية العام الدراسي الحالي بجميع محافظات الجمهورية.

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مبادرات

صحة

مبارة رئيس الجمهورية

التقزم والانيميا

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