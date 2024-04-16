اليوم السابع
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الأمم المتحدة تناشد الدول المانحة بتوفير الدعم العاجل للشعب السودانى

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 03:49 ص
الأمم المتحدة تناشد الدول المانحة بتوفير الدعم العاجل للشعب السودانى السودان - أرشيفية
أ ش أ

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أكد مستشار المفوض السامي، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خالد خليفة تفاقم أزمة النزوح من الحرب الدائرة منذ عام الماضي في السودان عقب ارتفاع عدد الفارين إلى أكثر من 9 ملايين شخص .

وقال المسؤول الأممي ـ في مقابلة خاصة مع قناة (العربية الحدث) من تشاد ـ إن "عدد النازحين داخل دولة السودان ارتفع بشكل كبير وملحوظ منذ اندلاع الحرب العام الماضي حتى الآن إلى أكثر من 7 ملايين شخص، في حين زاد عدد اللاجئين السودانيين في دول الجوار إلى أكثر من مليوني لاجئ " .


وأشار مستشار المفوض السامي لشؤون اللاجئين إلى وجود أكثر من نصف مليون لاجئ من السودان داخل دولة تشاد، موضحا أن جهود توفير المساعدات الإغاثية تتطلب وقف الحرب بين طرفي النزاع في الخرطوم .


وطالب المسؤول الأممي المجتمع الدولي بمساندة الدول المانحة في تلبية كافة الاحتياجات الأساسية للشعب السوداني، مشيرا إلى سوء الحالة الإنسانية والصحية للاجئين السودانيين في تشاد .


وأكد حاجة الشعب السوداني إلى ما يقارب 1ر4 مليار دولار لتلبية احتياجاتهم الإنسانية والإغاثية مع استمرار الحرب في الخرطوم، معربا عن أمله في أن تصل الأطراف المتنازعة لحل يسمح لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين الذين هم في أمس الحاجة إليها.

 







السودان

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

الحرب فى السودان

الصراع فى السودان




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