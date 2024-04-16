اجتماع بين تموين الأقصر والغرفة التجارية لرصد تخفيض أسعار السلع

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عقد اجتماع بين مسؤولي مديرية التموين والغرفة التجارية بالأقصر بشعبة البقالة والمخابز، وذلك للعمل على تنظيم سلسلة من الحملات والجولات اليومية على المحلات والمخابز لرصد تخفيض أسعار السلع والخبز خلال الفترة المقبلة.

وفى هذا الصدد، كشف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إنه إستمراراً لتضافر جهود مديرية التموين والغرفة التجارية بمحافظة الأقصر، تم عقد اجتماع عاجل بحضور الغرفة التجارية المصرية بالمحافظة ممثلة فى رئيس شعبة البقالة ورئيس شعبة المخابز وأمين الغرفة التجارية المصرية بالأقصر، وبرئاسته والمهندس عبد الرازق الصافى وكيل المديرية، وذلك لمتابعة تخفيض أسعار السلع الأساسية.

ويضيف الدكتور تامر صلاح مختار، إنه تم خلال الاجتماع المشترك بين المديرية والغرفة التجارية وضع خطة لاستمرار الإجراءات التي تعلنها وزارة التموين والتجارة الداخلية في إطار السيطرة وضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية بالأسواق، ومتابعة إنخفاض أسعار تلك السلع حيث تراوحت بين 25% إلى 30% للمواد الغذائية، ونسبة 40% للدقيق الفاخر الذى إنعكس على سعر الرغيف السياحى والإفرنجى تباعاً.

وفى نفس السياق يستمر جهاز حماية المستهلك بالأقصر في تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق حيث شن الجهاز حملاته المكبرة داخل نطاق محافظة الأقصر، بتوجيهات من المهندس إبراهيم السجينى رئيس الجهاز، حيث أسفرت الحملات عن المرور على 40 منشأة تجارية بغرض التفتيش والتوعية الشاملة للتجار والمواطنين داخل المنشأت، مع التأكيد على ضرورة الرقابة الواعية التي تساعد على إتاحة السلع ورفع درجة الوعي المجتمعي، مع التشديد على ضرورة إنفاذ القانون تجاه المخالفين محتكري السلع الإستراتيجية.

ويقول صلاح زكريا الأمير بادارة التحريات، أن الجهاز متواجد بصفة دائمة في الأسواق بمختلف المحافظات، للتأكد من توافر الاحتياجات للمواطنين من السلع والخدمات، والتأكد من التزام التجار بعرض سلع لا تضر بصحة المواطنين، مضيفاً أن جهاز حماية المستهلك يستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع التجار على الالتزام بصون وحماية حقوق المستهلكين وتطبيق القانون، شارك في الحملة صلاح زكريا الامير , ومحمد صلاح عبدالرحمن، ومروة أبو بكر، ويهيب الجهاز بالمواطنين الإبلاغ عن أية شكاوى عن طريق التواصل مع الجهاز وهي الخط الساخن 19588 من أي خط أرضي أو عن طريق خدمة الواتس اب 0157777999 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك.