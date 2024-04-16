أحمد يعقوب يكشف تفاصيل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى بأمريكا.. فيديو

كتبت - ريهام الباشا

قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير "اليوم السابع"، أن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى فى أمريكا، تتناول عدة قضايا اقتصادية دولية ذات الأولوية تتمثل فى ارتفاع مستوى الديون العالمية والتغييرات المناخية وذلك فى إطار وضع الحلول الداعمة للنمو وفرص العمل.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية من واشنطن مع قناة "إكسترا نيوز" أن تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولى يعد أحد أبرز التقارير التى يصدرها صندوق النقد خلال اجتماعات الربيع الحالية ويشير إلى أبرز توقعات نمو الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد العالمى ومختلف دول العالم.

وأكد الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، أن معالجة قضايا دولية مثل التضخم العالمى والتغيرات المناخية والديون العالمية التى وصلت إلى 313 تريليون دولار هى أبرز الملفات أمام قادة الاقتصاد العالمى خلال ‎ اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال صندوق النقد الدولى، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفى خاص بتقرير آفاق الاقتصاد العالمى، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نسبة نمو 4.4% فى عام 2025 ارتفاعا من نسبة 3% خلال عام 2024 لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى حقق نسبة نمو فى الناتج المحلى الإجمالى 3.8% خلال العام الماضى 2023.

ويشارك فى اجتماعات الربيع لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.

وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، حيث تقام الفعاليات فى العاصمة الأمريكية، واشنطن خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل 2024.