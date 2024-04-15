68 شهيدا خلال آخر 24 ساعة بغزة.. وعودة مستشفى الأمل للعمل بشكل جزئى

وكالات

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثتين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 7 مجازر في القطاع؛ مما أسفر عن سقوط 68 شهيدًا و94 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أنه بموجب هذا التحديث ترتفع حصيلة الشهداء جراء الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 33 ألفا و797 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 76 ألفا و 465 مصابا.. موضحة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

من جانبها.. أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عودة مستشفى الأمل التابع لها في مدينة خان يونس للعمل بشكل جزئي.

وأوضحت الجمعية في بيان مقتضب، أن العمل في المستشفى يقتصر على قسم الاستقبال والطوارئ فقط، فيما يتعذر تشغيل باقي الأقسام نظراً لحجم الأضرار الجسيمة التي لحقت به عقب اقتحام قوات الاحتلال لمرافقه.

وكانت جمعية الهلال الأحمر، قد أعلنت في 26 مارس الماضي، خروج مستشفى الأمل عن الخدمة وتوقفه عن العمل بشكل كامل، بعد إجبار قوات الاحتلال طواقم المستشفى والجرحى على إخلائه وإغلاق مداخله بالسواتر الترابية.

وحسب وزارة الصحة، فإنه اعتبارا من 22 فبراير الماضي، يعمل في قطاع غزة 12 مستشفى بشكل جزئي، 6 في الشمال و6 في الجنوب، إضافة إلى ثلاث مستشفيات ميدانية تعمل جزئياً.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، في قصف لطائرات الاحتلال المسيرة لمجموعة من المواطنين شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية، إن الطفلة ملاك هنية حفيدة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، استشهدت متأثرة بجروحها لتلتحق بوالدها وأفراد عائلتها الذين استشهدوا يوم الأربعاء الماضي الذي صادف يوم عيد الفطر، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة كانوا يستقلونها في مخيم الشاطئ.