اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الخارجية الروسية تنتقد ممارسات الدول الغربية غير العادلة فى العقوبات ضد إيران

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 06:00 ص
الخارجية الروسية تنتقد ممارسات الدول الغربية غير العادلة فى العقوبات ضد إيران المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
وكالات

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أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، الثلاثاء ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي في ملف العقوبات الغربية ضد إيران.

وجاء في البيان: "نعتقد أن قرارات مجلس الأمن يجب أن تنفذ بدقة بما يتفق تماما مع المعايير المتفق عليها".

وأدانت الخارجية الروسية بشدة "ممارسات الدول الغربية غير العادلة" في هذه القضية، وأشارت إلى أن الغرب "يسعى إلى تسوية حسابات سياسية مع طهران."

وتابع البيان: "الغرب يضرب خطة العمل المشتركة (خطة البرنامج النووي الإيراني)، مما يدل علانية على عدم احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسلطة مجلس الأمن".

وأضاف: "بقيت وعود الإدارة الأمريكية الحالية بالتخلي عن سياسة الضغط على إيران والعودة إلى الاتفاق النووي كلاما بكلام فقط، والاتحاد الأوروبي الذي لا يزال رسميا منسق اللجنة المشتركة لخطة العمل المشتركة، وكذلك الدول الأوروبية التي تشارك بشكل مباشر في الاتفاق النووي، في موقف قبيح وغامض للغاية".

وأكدت الوزارة، أن الغرب "يضخّم الخطر الإيراني الوهمي" لتبرير تصرفاته، مشيرة إلى أن تدابير الدول الغربية هي "مظهر من مظاهر عدم قبولها التفاوض".







روسيا

طهران

ايران

عقوبات

مجلس الامن

الغرب

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اتفاقيه فيينا



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