مصرع طفل إثر حادث تصادم سيارة نقل وموتوسيكل في درين بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

لقى طفل مصرعه، اثر حادث تصادم سيارة نقل ثقيل مع دراجة نارية، كان يستقلها، على طريق درين مركز ومدينة نبروه، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة نبروه، بورود إشارة من إدارة تأمين المستشفيات بوصول طفل جثة هامدة إدعاء حادث تصادم.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل، ودراجة نارية "موتوسيكل" في منطقة وسط البلد بجوار البريد، نتج عنه مصرع قائده محمود، ال، م، 13 عاما.

تم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها.