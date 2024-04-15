اليوم السابع
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مصرع شاب وعمه فى حادث سير ببنى سويف

الإثنين، 15 أبريل 2024 12:34 م
مصرع شاب وعمه فى حادث سير ببنى سويف جثة - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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لقى شاب وعمه مصرعهما اليوم الإثنين، في حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة 7 راكب بطريق القاهرة ـ أسوان الزراعي أمام قرية الشراهنة بدائرة مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة 7 راكب بالطريق الزراعي أمام قرية الشراهنة بدائرة مركز الفشن جنوب المحافظة.

واستقبلت مشرحة مستشفى الفشن المركزى الجثتين وهم، عيسى عبدالناصر أحمد حسين 24 عامًا، حسين أحمد حسين أحمد 64 عامًا، يقيمان بقرية الجفادون بدائرة مركز الفشن.

 







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