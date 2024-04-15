عايز تاكل شوفان صحي.. أضف هذه الخيارات لتجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم

كتبت مروة هريدى

يعتبر الشوفان من أكثر الوجبات المغذية التي تخدم أغراضًا متعددة، وتعزز صحتك العامة، فهو غنى بالعناصر الغذائية التي تمنح جسمك احتياجاته الأساسية، ويمكن إضافة مكونات صحية للشوفان لتعزيز نكهته وقيمته الغذائية وتجنب ارتفاع مستويات السكر فى الدم، وفقًا لتقرير موقع "Onlymyhealth".

ويساعد تناول الشوفان على تحسين ميكروبات الأمعاء وتعزيز المناعة، يساعد استهلاك الشوفان أيضًا على تجنب الحالات بما في ذلك التهاب الجلد وتصلب الشرايين وبعض أنواع السرطان.

مكونات صحية يمكنك إضافتها إلى دقيق الشوفان لتعزيز قيمته الغذائية:

حليب الجوز أو الماء

يجب عليك اختيار قاعدة سائلة تكمل فوائد الشوفان الصحية، مثل اختر حليب اللوز أو حليب جوز الهند أو الماء ببساطة، حسب تفضيلاتك الغذائية.

بذور الشيا وبذور الكتان

يمكنك إضافة بذور الشيا أو الكتان إلى طبق الشوفان لتعزيز القيمة الغذائية، خاصة أن كلاهما غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف ومضادات الأكسدة، مما يدعم صحة القلب.

الزبادي اليوناني

يمكنك أيضًا رفع محتوى البروتين في دقيق الشوفان الخاص بك عن طريق إضافة كمية من الزبادي اليوناني، فلا يمنحك الزبادي اليوناني البروتين فحسب، بل يضيف أيضًا قوامًا كريميًا رائعًا.

الفواكه الطازجة أو المجففة

أضف مجموعة متنوعة من الفواكه إلى طبق الشوفان لإضافة مذاقًا طبيعيًا رائعًا ومجموعة من الفيتامينات التى يحتاجها جسمك، مثل التوت الطازج أو شرائح الموز أو التفاح أو الفواكه المجففة مثل الزبيب أو المشمش.

المكسرات والبذور

يمكنك إضافة المكسرات والبذور إلى الشوفان لمزيد من القرمشة وتعزيز العناصر الغذائيةـ حيث يعد عين الجمل أو اللوز من الخيارات الممتازة التي توفر الدهون الصحية والبروتين والمعادن الأساسية.