3 بدائل طبيعية وصحية لكحك العيد أبرزها التمر والشوفان

كتبت فاطمة ياسر

كحك وبسكوت وبيتي فور وغريبة، أبرز الحلويات الخاصة بالاحتفال بعيد الفطر، والتي ينصح لبعض الأشخاص من أصحاب الأمراض المزمنة عدم تناولها أو تناولها بشروط للحد من التعرض لأي مضاعفات صحية، خاصة لمرضي السكر والسبب غناها بنسبة عالية من الدهون والسكريات المسببة للتعرض لبعض المضاعفات الصحية.

وحول ذلك يقدم الدكتور أمجد على استشارى السمنة والنحافة فى كلية طب الزقازيق بعض البدائل الصحية والطبيعية التى تغنى عن تناول الكحك، لتجنب التعرض لأى مضاعفات صحية، ومنها..

- الشوفان بالحليب والفواكه

من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بالعناصر الغذائية الصحية ومنها الألياف، والبروتين، والفيتامينات، والمعادن، فيعد من الحيل الغذائية البديلة الرائعة لكحك العيد، ويعتبر وجبة كاملة.

- المشمش والزبيب والتين

من الفواكه المجففة ذات المذاق المميز، وهو صحي للغاية، حيث يساهم بشكل كبير في تقليل الرغبة بتناول الحلويات ومنها الكحك، كما أنهم صحية بسبب إنخفاض سعراتها الحرارية.

- التمر

يحتوى على الألياف وفيتامين أ وب ود، وكالسيوم، والبروتين، و الحديد، والفسفور، لذا تناوله يمد الجسم بجميع العناصر الغذائية المهمة للجسم، والتي يحتاجها، ويعتبر بديل للكحك ويمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الرائعة ومميزة.

وحث استشارى السمنة والنحافة أصحاب الأمراض المزمنة خاصة مرضى السكر على تناول قطعة واحدة فقط من الكحك على مدار اليوم تجنبا للتعرض لارتفاع نسبته في الدم.