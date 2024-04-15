رفع كفاءة الطرق المؤدية لمدارس الرديسية واستكمال تجديد خطوط المياه بأسوان

أسوان- صلاح المسن

قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية، بمركز إدفو شمال محافظ أسوان، بتنفيذ أعمال النظافة العامة، وتمهيد ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة.

فى نفس السياق وتنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تواصل الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية جهودها المكثفة فى الفترة الصباحية والمسائية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتنفيذ أعمال النظافة العامة، والتدخل الفورى لصيانة وإصلاح أى أعطال بشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وذلك بمختلف المراكز والمدن لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ أعمال التطهير لخط الصرف الصحى العمومى أمام مستشفى الصداقة التخصصى، علاوة على إزالة لحالة تعدى بحى الصداقة الجديد، وهو الذى توازى مع إستكمال أعمال النظافة العامة والكنس وتفريغ الحاويات والصناديق من القمامة بكافة المناطق والأحياء السكنية، فضلاً عن القيام بأعمال الصيانة للإنارة العامة بمنطقة المحمودية وذلك وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة، والعاملين بالوحدة المحلية.

فيما قامت الوحدة المحلية بمدينة السباعية بمركز إدفو بالإزالة الفورية فى المهد لحالة تعدى على مساحة 90 م2 بالتنسيق مع الإدارة الزراعية وبواسطة معدات الوحدة، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى.

كما تواصل الشركات المنفذة أعمال إحلال وتجديد شبكة خطوط مياه الشرب بمدينة أسوان، حيث يجرى استكمال المرحلة الاولى تحت إشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان.



من جهته قال سيد مدنى رئيس مدينة أسوان فى بيان إعلامي، إنه بناء على تعليمات محافظ أسوان فجارى العمل على قدم وساق للإنتهاء من مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب، والذى تقوم بتنفيذه شركة مياه الشرب والصرف الصحى للمرحلة الحالية بدءاً من ميدان الجيش " الزلابية سابقاً " وصولاً إلى مركز مجدى يعقوب، لتستكمل بالبدء فى تنفيذ المرحلة التالية من مركز مجدى يعقوب وحتى مزلقان السيل بما سيساهم فى إنتظام ضخ مياه الشرب بشكل مستمر بالمناطق المحيطة.

وأوضح رئيس مدينة أسوان، أنه فيما يتعلق بشكوى أهالى منطقة الناصرية فإنه تم التنسيق مع المقاول المسئول عن تنفيذ مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل لرفع نواتج الأعمال الجارية بالمشروع، وبالتوازى جارى توريد حاويات للقمامة خلال الشهر الجارى لوضعها فى الأماكن المشار إليها أمام المدارس لتجميع كافة كميات القمامة بها، ورفعها أولاً بأول للحفاظ على الشكل الجمالى بالمنطقة على الوجه الأكمل.

كان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان سيد مدنى بشأن التعامل الفورى مع الشكاوى المتعلقة بالأعمال الجارية بشارع كسر الحجر، وأيضاً تراكم القمامة أمام مدرستى الناصرية الابتدائية والإعدادية.