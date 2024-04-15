بإجمالى 700 مليون جنيه.. تعرف على مشروعات صندوق تحيا مصر بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

يستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن مشروعات قطاع صندوق تحيا مصر، الجارية على أرض محافظة أسوان، وهى المشروعات التى تحققت بعد ثورة 30 يونيو.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإسراع فى تنفيذ المشروعات التى ستساهم فى تحقيق العوائد والمكتسبات الملموسة للمواطنين تم الانتهاء من 14 مشروعا تابعا لصندوق تحيا مصر فى مختلف القطاعات الخدمية والبنية التحتية بتكلفة إجمالية 688.5 مليون جنيه.

وتشمل المشروعات، 320 مليون جنيهاً دعماً من صندوق تحيا مصر و323.9 مليون جنيه دعماً من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، وأيضاً 44.6 مليون من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.



كما أنه فى مقدمة المشروعات المتعثرة كان مشروع حى اللوتس "الإسكان المميز" بمنطقة حى العقاد والذى ظل 14 عام متعثراً.



أما بالنسبة لمشاكل الإسكان الأخرى المتعثرة منذ عام 2008 فتم وضع الحلول السريعة لها فى جبل الزلط بكوم أمبو والطويسة بدراو وأبو خليفة بإدفو بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.





إنجازات صندوق تحيا مصر بنصر النوبة بأسوان



إنجازات صندوق تحيا مصر بنصر النوبة بأسوان



إنجازات صندوق تحيا مصر بنصر النوبة بأسوان



إنجازات صندوق تحيا مصر بنصر النوبة بأسوان



إنجازات صندوق تحيا مصر بنصر النوبة بأسوان



مشروعات خدمية بحى اللوتس