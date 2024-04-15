رئيس وزراء روسيا: التعاون مع بيلاروس فى مجال التقنيات العالية غير مسبوق

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وصف رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مستوى التعاون مع جمهورية بيلاروس في مجال التقنيات العالية بأنه "غير مسبوق".



وقال ميشوستين - خلال لقاء نظيره البيلاروسي رومان جولوفتشينكو في موسكو، اليوم الاثنين "إن إنجازات التعاون مع جمهورية بيلاروس في مجال التقنيات العالية وفي أبحاث الفضاء، والتي نقدمها بشكل مشترك في مختلف قطاعات الاقتصاد لصالح مواطنينا ولصالح دولة الاتحاد بين البلدين، وصل إلى مستوى غير مسبوق".



وأضاف: "مهمة حكومتينا بالتأكيد هي ضمان التنفيذ الصارم وغير المشروط لجميع القرارات التي اتخذها قائدا البلدين على أعلى مستوى".



ومن جهته، أكد رئيس الوزراء البيلاروسي استعداد بلاده للانضمام إلى العمل على تعزيز السيادة التكنولوجية لروسيا الاتحادية وتقديم كفاءاتها.



ومن ناحية أخري، تسلم سلاح الجو الروسي أول دفعة من مقاتلات (سوـ 35 إس) الحديثة، والتي يمكنها رصد الأهداف على مسافات بعيدة.



وقال نائب المدير العام لمؤسسة "روستيخ" الروسية فلاديمير أرتياكوف، لصحيفة "روسيسكايا جازيتا"، "إن هذه الطائرات تتميز بأداء ممتاز وقدرات عالية على المناورة، ومزودة بأحدث المعدات وأنظمة الرصد والتصويب التي تمكنها من رصد أهدافها على مسافات بعيدة"، موضحا أن منظومات هذه الطائرات تسمح لها بتبادل البيانات بسرعة مع الطائرات الأخرى ومع مراكز التحكم الأرضية.



وتتميز مقاتلات "سو ــ 35 إس" الروسية بخصائص قريبة من تلك الموجودة في مقاتلات الجيل الخامس، حيث طُليت بمواد خاصة لتقليل بصمتها الرادارية، وبها معدات حرب إلكترونية تحميها من ضربات الصواريخ الموجهة، كما أنها مجهزة برادارات تتبع 30 هدفا في نفس الوقت ويمكنها ضرب 8 أهداف في وقت واحد.. ويمكن لهذه الطائرات التحليق بسرعة 2400 كلم/ساعة، وقطع 3600 كلم في كل مهمة، ومزودة بصواريخ "جو-جو" يمكنها ضرب أهداف على مسافة 400 كلم، وصواريخ مضادة للأهداف البرية والجوية.