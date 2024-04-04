السجن المشدد 6 سنوات لعاملين لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "ا.م.م" بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو، وجوهر الميثامفيتامين والهيروين بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر الميثامفيتامين والهيروين وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة بغرض الإتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

وفى سياق متصل، قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "ا.ك..م" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بالاتجار فى الهيروين والشابو بدائرة مركز جهينة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جهينة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين والشابو وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.