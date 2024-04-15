تقرير: مياه الصرف الصحى تظهر ارتفاع استهلاك الكوكايين فى الدول الأوروبية

فاطمة شوقى

أكد مركز المراقبة الأوروبى للمخدرات والإدمان EMCDDA أن تحليل مياه الصرف فى الدول الأوروبية أكد ارتفاع نسبة استهلاك الكوكايين ، مشيرا إلى أن المخدرات أصبحت تأتى من دول أمريكا اللاتينية ويتم استهلاكه فى المدن الصغيرة .

وأشار التقرير الذى نشرته صحيفة لابانجودريا الإسبانية، إلى أنه تم تحليل النتائج من حوالي 90 مدينة وبلدة، على الرغم من أن العديد من المدن الكبرى، مثل لندن ومدريد وبرلين، لم تشارك.

ويؤكد أن مدينة أنتويرب البلجيكية، وهي ميناء حيوي لوصول المخدرات من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا، لا تزال عاصمة استهلاك الكوكايين في القارة، في حين تواصل دول أوروبا الشرقية -وخاصة جمهورية التشيك وسلوفاكيا- للسيطرة على استخدام الميثامفيتامين، على الرغم من أن هذا الوضع يتغير ببطء.

كما ذهب التقرير إلى ما هو أبعد من الاتحاد الأوروبي لمقارنة النفايات على نطاق عالمي لأول مرة، بما في ذلك مدن في الولايات المتحدة والبرازيل في تحليله.

وقام الباحثون بتحليل أنظمة الصرف الصحي بحثًا عن أدلة حول كمية الكوكايين التي يستهلكها السكان، والتي حسبوها بالملليجرام لكل 1000 نسمة يوميًا (ملجم / 1000 بنس / يوم)

وقال الخبير جواو ماتياس، وأحد مؤلفي الدراسة، لموقع إن دراسات مياه الصرف الصحي تقيس فقط نسبة المخدرات التي تم استهلاكها، وليس تلك التي تم التخلص منها.

وأوضح : بمجرد دخول الدواء إلى أجسامنا، يتم استقلابه. وبمجرد إخراجها في المجاري، يمكن للباحثين أخذ عينات قبل معالجة المياه، نحن نبحث عن المستقلبات التي يتم إنتاجها بعد استخدام مادة معينة.

وأوضح التقرير حول الانتشار المتزايد للكوكايين والميثامفيتامين خارج المدن الأوروبية الكبرى، بالإضافة إلى بيانات جديدة من مدن خارج الاتحاد الأوروبي، وتتضاءل الفوارق بين الاستهلاك الحضري وغير الحضري.

هذا العام، لاحظ الخبراء أنه لم تعد هناك اختلافات في قراءات البقايا بين البيئات الحضرية وغير الحضرية في أوروبا، مما يشير إلى أن المتاجرين بالبشر قد أغرقوا القارة بالكوكايين، وهو الآن متاح في كل مكان تقريبا، على عكس السنوات السابقة، في معظم البلدان التي لديها مواقع دراسة متعددة، لم يتم العثور على اختلافات ملحوظة عند مقارنة المدن الكبيرة بمناطق أصغر.

وقد أدت زراعة الكوكا وإنتاج الكوكايين غير المسبوقة في البلدان الواقعة على جانب العرض من الاتجار بالكوكايين إلى تمكين هذا الانتشار.

وضبطت السلطات في كولومبيا، أكبر منتج للكوكايين في العالم، 739.5 طنًا من هذا المخدر في عام 2023، أي بزيادة مقارنة بـ 659 طنًا مضبوطة في عام 2022. وسجلت البيرو انخفاضًا بنسبة 4.4% في مضبوطات الكوكايين، لكن قاعدة الكوكايين زادت بنسبة 53%، في حين ارتفعت المضبوطات البوليفية بنسبة 62%.

ومن المرجح أن يؤدي خفض الحكومة الكولومبية لهدف الإبادة إلى 10 آلاف هكتار - أي نصف الهدف المحدد لعام 2023 - إلى زيادة زراعة الكوكا بشكل أكبر هذا العام.

وحتى مع المضبوطات القياسية في أمريكا اللاتينية، استمرت المضبوطات في أوروبا أيضًا في الارتفاع. وزادت نقاط الدخول التقليدية في أوروبا (بلجيكا وهولندا وإسبانيا) من مضبوطاتها. وسجلت السويد وروسيا، الدولتان غير المعروفتين بتلقي الكوكايين، مضبوطات فردية كبيرة بلغت 699 كيلوجراما و460 كيلوجراما على التوالي، في حين حققت النرويج أكبر ضبطية كوكايين في تاريخها بـ 800 كيلوجرام.

ويكشف التقرير أيضًا أن بقايا الكوكايين تضاعفت منذ عام 2011 بين المدن السبع التي شاركت في الدراسة كل عام.

منذ عام 2011، ارتفعت القيمة اليومية لبقايا الكوكايين في أنتويرب في بلجيكا، وزغرب في كرواتيا، وميلانو في إيطاليا، وأيندهوفن وأوترخت في هولندا، وكاستيلون وسانتياجو في إسبانيا، من 341 ملجم/1000 بيزو كولومبى /يوم إلى 747 ملجم/يوم. 1000 بيزو /يوم في عام 2023، في العام الماضي، كان المعدل في هذه المدن أعلى قليلاً، عند 800 مجم/1000 بيزو/يوم.

