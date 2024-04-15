بسبب أولوية المرور.. مقتل طالب وإصابة آخرين في طما

كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفـى ومصابين.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين ("طرف أول" طالب مصاب بعيار نارى وتوفى عقب وصوله ونجلى عمومته "جزارين" مصابان بجروح متفرقة بالجسم– "طرف ثان" شخصين أحدهما مصاب بجروح متفرقة بالجسم) لخلاف على أولوية المرور ، تبادلوا خلالها التعدى بالضرب وأطلق أحد أفراد الطرف الثانى عيار نارى من (فرد محلى) كان بحوزته تجاه المتوفى فأحدث إصابته التى أودت بحياته .



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفـى المشاجرة وضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعة .