خلافات بين ترامب وممثلو الإدعاء العام حول نطاق حظر النشر بقضية "أموال الصمت"

كتبت رباب فتحى

يتجادل المدعون العامون في مانهاتن والرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب حول نطاق أمر حظر النشر المفروض على الأخير في قضيته الجنائية المتعلقة بأموال الصمت – أموال دفعت بغرض التكتم على فضيحة- بعد أقل من ثلاثة أسابيع من بدء المحاكمة، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وواصل الرئيس السابق توجيه غضبه على ابنة القاضي خوان ميرشان في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن رفض ميرشان هذا الأسبوع تأجيل محاكمة ترامب ووافق على طلب المدعين بإسكاته.

وفي رسائل منفصلة تم نشرها الجمعة، جادل مكتب المدعي العام لمقاطعة مانهاتن ألفين براج ومحامو ترامب حول ما إذا كانت لغة أمر حظر النشر تصل إلى عائلات المدعي العام والقاضي.

ويقيد الأمر تصريحات ترامب العامة بشأن "أفراد عائلة أي مستشار أو موظف" متورط في القضية.

لكن هذا يمكّن ترامب صراحةً من مواصلة مهاجمة براج نفسه، ولا يبدو أيضًا أنه يقيد تصريحات ترامب بشأن القاضي.

وكتب المدعي العام جوشوا ستينجلاس في رسالة إلى القاضي "يعتقد الشعب أن الأمر الصادر في 26 مارس قد تمت قراءته بشكل صحيح لحماية أفراد عائلات المحكمة. ولكن لتجنب أي شك … يجب على هذه المحكمة الآن توضيح أو تأكيد أن الأمر يحمي أفراد عائلات المحكمة والمدعي العام وجميع الأفراد الآخرين المذكورين في الأمر."

ورفض فريق ترامب القانوني هذه الفكرة، مشيرًا إلى أن التوضيح الذي طلبه المدعون يرقى إلى توسيع القيود.

ويحاكم مكتب براج ترامب بتهمة تزوير سجلات الأعمال فيما يتعلق بالتعويضات التي دفعها ترامب لمنسقه آنذاك، مايكل كوهين، الذي دفع للنجمة الإباحية ستورمي دانيلز 130 ألف دولار قبل وقت قصير من انتخابات عام 2016 لتبقي على صمتها بشأن لقاء جنسي مزعوم مع ترامب. ودفع ترامب، الذي ينفي وجود علاقة غرامية، بأنه غير مذنب في التهم الـ34 التي وجهت إليه.

ولم يتردد الرئيس السابق نفسه في توجيه غضبه إلى عائلات خصومه المحتملين عبر معاركه القانونية العديدة، حيث استهدف أزواج وأبناء القضاة الذين يشرفون على قضاياه والمدعين العامين.

وكثف ترامب هجماته على المتورطين في قضية الأموال السرية مع اقتراب موعد محاكمته. ورفض ميرشان في جلسة استماع يوم الاثنين طلب محامي ترامب تأجيل المحاكمة إلى ما بعد 15 أبريل.

على وجه الخصوص، خص ترامب هذا الأسبوع ابنة ميرشان بالاهتمام بشأن عملها في وكالة رقمية تقدمية. واستشهد الرئيس السابق بوظيفتها في طلبه العام الماضي بأن يتنحى القاضي بنفسه، لكن ميرشان رفض جزئيًا بناءً على توجيهات من لجنة استشارية للأخلاقيات.