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انطلاق امتحانات المهام الأدائية بمعاهد منطقة القليوبية الأزهرية دون شكاوى

الإثنين، 15 أبريل 2024 01:40 م
انطلاق امتحانات المهام الأدائية بمعاهد منطقة القليوبية الأزهرية دون شكاوى انطلاق امتحانات المهام الأدائية
القليوبية إبراهيم سالم

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انطلقت صباح اليوم الإثنين، امتحانات المهام الأدائية لتلاميذ الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بمعاهد منطقة القليوبية الأزهرية، وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، وفقًا للجداول المعلن من قبل رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

وتفقد فضيلة الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، لجان الامتحانات بمعهد المنيرة الإبتدائي2، التابع لإدارة القناطر الخيرية التعليمية، موضحًا كيفية تقييم المهام الأدائية، حيث يحصل الطالب على 10 درجات لحضوره وتسليمه ورقة المهام، ثم يتم تصحيح المهمة في ورقة الإجابة ليحصل الطالب على 25 درجة ليكون إجمالي الدرجات 35 درجة.

وأدى التلاميذ اليوم الامتحانات في مواد "اللغة العربية- التربية الإسلامية- الرياضيات"، ومرت الامتحانات بلا معوقات أو شكاوى، حيث شدد رئيس منطقة القليوبية الأزهرية على ضرورة توفير سبل الهدوء والراحة لأداء الامتحانات بشكل جيد، والالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية.

 







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الفصل الدراسي الثاني




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