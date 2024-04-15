أنانية طفلك.. نصائح للسيطرة عليها من الطب النفسى

كتبت فاطمة ياسر

أنانية طفلك نابعة من التربية الخاطئة.. هذا ما أكدته العديد من الدراسات الطبية، وأطباء علم النفس، حيث إن شخصية الطفل تتشكل علي يد الأبوين، وعند اعتياده علي الحصول على كل ما يرغب فيه وتنفيذ كل طلباته، يصبح أنانيًا ولا يرغب أحد مشاركته في ألعابه أو غرفته، أو حياته.

وحول ذلك أوضح الدكتور محمد علي إبراهيم استشاري الطب النفسي في كلية طب قصر العيني، أن هناك العديد من الأسباب المؤدية لإصابة الطفل بالأنانية، كإهمال الأبوين للطفل، وأيضًا التدليل الزائد، عدم العقاب عند الخطأ، عدم المساواة بينه وبين أخواته.

وأضاف استشاري الطب النفسي، أن أيضًا أنانية الأم والأب مع الطفل تعد من أبرز الأسباب المؤدية لخلق طفل أناني والسبب البيئة المحيطة به، لافتًا إلى أن افتقاد الطفل للذكاء العاطفي يجعله غير قادر علي فهم مشاعر الآخرين، وهذا يجعله يرغب في الوحدة والسيطرة علي الأشياء التي يمتلكها دون وجود آخر يشاركه.

وأشار إلي وجود بعض الأعراض التي تظهر علي الطفل، وتؤكد أنه مصاب الأنانية، وتعد جرس إنذار يجب التعرف عليه ومنها:

- صعوبة تقبل الرفض بسبب تلبية رغباته وأوامره طوال الوقت.

- لا يقدر ما يفعله الآخرون من أجله.

- عدم التفكير في الآخرين ويفكر فى نفسه فقط.

- عدم الاكتفاء بالأِشياء المتوفرة لديه.

وقدم استشاري الطب النفسي، أبرز النصائح للتعامل مع الطفل الأناني لتغيير هذا السلوك، ومنها:

- وضع حدود واضحة للطفل، وعقابه عند تعديها.

- إدماج الطفل مع العالم المحيط به، ومشاركة الآخرين واجب.

- تنمية الطفل عاطفيًا، عن طريق تعزيز مشاعر التعاطف لدى الطفل.

- مكافأة الطفل على سلوكه الجيد، وذلك عن طريق مدحه أو تقديم هدية له.

- تشجيع الطفل على المشاركة في الأعمال المنزلية.

