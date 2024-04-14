اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 أبريل 2024 02:09 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وكالة فارس: الهجوم الإيرانى مصمم على مراحل وكل مرحلة ستكون أشد من سابقتها

الأحد، 14 أبريل 2024 12:37 ص
وكالة فارس: الهجوم الإيرانى مصمم على مراحل وكل مرحلة ستكون أشد من سابقتها طائرات مسيرة
محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وكالة فارس الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع إن الهجوم الإيرانى صمم على مراحل عدة وكل مرحلة ستكون أشد من سابقتها.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن الجيش وسلاح الجو على استعداد للتهديدات الإيرانية المتوقع وصولها خلال ساعات، مضيفا أننا مستعدون دفاعيا وهجوميا في مستويات مختلفة ونتعاون مع الولايات المتحدة في ذلك.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أننا نحاول أن نمنع وصول الطائرات الإيرانية المسيرة إلى إسرائيل، مضيفا أن إيران أطلقت طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل والدفاعات جاهزة للتعامل.

وتابع متحدث الاحتلال، أن  المسيرات الإيرانية ستحتاج ساعات للوصول لإسرائيل وصفارات الإنذار ستدوي في أي منطقة تهددها المسيرات.

وأعربت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء السبت، عن قلقها البالغ تجاه ما تم الإعلان عنه من إطلاق مسيرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل، ومؤشرات التصعيد الخطير بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، مطالبةً بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر.







طائرات مسيرة

إيران

إيران واسرائيل

هجوم إيران

حرب إيران واسرائيل

صواريخ إيران

ضرب ايران لاسرائيل

ايران تهاجم اسرائيل

هجوم إيران على إسرائيل

الهجوم الايرانى

الوعد الحق



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة