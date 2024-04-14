وزارة التموين: مناقصات لتوفير زيت الطعام وزيادة المخزون الاستراتيجي

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن استمرار إجراء مناقصات للتعاقد على شراء زيت الطعام المحلى والمستورد لتعزيز المخزون الاستراتيجي من سلعة الزيت وتوفيره لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 30 جنيها للعبوة زنة 800 جرام إضافة إلى طرحه بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة .



على جانب آخر تصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات التموين وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة ، ويستفيد من منظومة دعم السلع التموينية ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيد بالبطاقات التموينية،حيث تتيح الوزارة ما يقرب من 30 سلعة على البطاقات منها الزيت والسكر والأرز والسمن والشاي والصلصة والمكرونة .



