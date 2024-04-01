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وزارة التموين تبدأ اليوم صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر أبريل

الإثنين، 01 أبريل 2024 01:00 ص
وزارة التموين تبدأ اليوم صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر أبريل بطاقة تموين
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الاثنين صرف مقررات التموين عن شهر أبريل 2024، حيث يتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، حيث توفر الوزارة ما يقرب من 30 صنفا من السلع.

 

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية قد تعاقدت بممارسة دولية على كمية 35250 طن زيت صويا وعباد خام صب مستورد وصول خلال شهر مايو 2024 فى إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية حيث تكفى أرصدة البلاد من الزيت تكفى لمدة 6 أشهر.







وزارة التموين

السلع التموينية المدعمة

أسعار السلع التموينية

اسعار سلع وزارة التموين

السلع الغذائية بوزارة التموين



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