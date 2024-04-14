مندوب سوريا في الأمم المتحدة يطالب مجلس الأمن بوضع حد لسياسة التجويع في غزة

كتب محمد شرقاوى

قال مندوب سوريا في الأمم المتحدة إننا حذرنا مجلس الأمن من مخاطر التصعيد الإسرائيلي، مطالبا مجلس الأمن بوضع حد لسياسة التجويع في قطاع غزة.

وأضاف خلال كلمته بمجلس الأمن الدولي الذي يعقد جلسة طارئة لمناقشة هجوم إيران على إسرائيل، تنقلها قناة القاهرة الإخبارية، أن الهجوم الإيراني نتيجة طبيعية للممارسات الإسرائيلية في المنطقة.

وشنت إيران، ليل السبت - ضربة عسكرية ضد إسرائيل، بطائرات دون طيار (طائرات مُسيرة)، أطلقها الحرس الثوري الإيراني، بعد أيام من قصف إسرائيل لقنصلية طهران في سوريا.



وأعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق عملية "الوعد الحق" ضد إسرائيل، وهي عملية عسكرية واسعة ضد أهداف داخل الأراضي الإسرائيلية باستخدام عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة بحسب بيان له.



وقد أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، "أن أي مغامرة جديدة ضد مصالح الشعب الإيراني ستواجه برد قاس ومؤلم من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

