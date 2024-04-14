مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر» يواصل مسيرة العطاء فى رمضان بإطلاق حملة "الخير ×ADIB"

تقرير خاص

- حملة "الخير × ADIB" تنطلق احتفالًا بشهر رمضان لدعم الأعمال الخيرية والمسؤولية المجتمعية للمصرف



- «أبو ظبي الإسلامي- مصر» يرعى العديد من برامج وفعاليات الشهر الكريم على الراديو والتليفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي

احتفالاً بشهر رمضان الكريم هذا العام، قام مصرف «أبوظبي الإسلامي- مصر» بإطلاق حملة "الخير×ADIB" لدعم العديد من برامج وفعاليات الشهر الكريم، بهدف تعزيز مسيرته الخيرية ودعم مسؤوليته المجتمعية في مصر.

ويقوم المصرف في إطار حملته الجديدة برعاية مدفع الإفطار يوميًا على إذاعة القرآن الكريم والعديد من القنوات التليفزيونية ومنها القناة المصرية الأولى، بالإضافة إلى رعاية برنامج "مع الصائمين" على إذاعة القرآن الكريم، ومسابقة البرنامج اليومية "الاقتصاد في الإسلام" التي تقدم جائزة قدرها 5 آلاف جنيه، وجائزة كبرى في نهاية رمضان "رحلة عمرة". كما يأتي أيضًا تحت رعاية المصرف برنامج "جبر الخواطر"، الذي يقدمه مذيع الشارع أحمد رأفت على فيسبوك ويوتيوب، ويقدم من خلاله جوائز مالية لدعم المحتاجين وإدخال السرور على قلوبهم.

تأتي حملة "الخير×ADIB" استكمالًا لأعمال الخير التي يقدمها مصرف «أبوظبي الإسلامي- مصر» عن طريق «مؤسسة مصرف أبوظبي الإسلامي الخيرية»، وهي مؤسسة غير هادفة للربح تعمل على تعزيز عمل المصرف في مجال المسؤولية الاجتماعية، والتوسع في تنفيذ المشروعات والمبادرات المجتمعية والتنموية التي تخدم المجتمع. وتسعى المؤسسة إلى تقديم العديد من الأعمال الخيرية وبرامج الدعم التي تخدم جميع الفئات من عمر 16 حتى 70 سنة، في قطاعات مهمة ومؤثرة، في مقدمتها الصحة والتعليم ودعم المرأة والشباب، وذلك بالتعاون مع شركاء من جهات حكومية ومؤسسات مجتمعية.

من جانبها، أشارت مروة مراد، المدير التنفيذي لـ«مؤسسة مصرف أبوظبي الإسلامي الخيرية»، إلى أن "مجالات الدعم لدى المؤسسة تشمل التعليم والتأهيل والتدريب والصحة ودعم المستشفيات العامة والحفاظ على البيئة ودعم المرأة المعيلة، إلى جانب التصنيف الشرعي للفئات الأكثر استحقاقًا للزكاة، وتوجيه الصدقات الجارية إلى الأماكن التي تخدم الفئات البسيطة، مع تخصيص ريع الوقف الخيري في مجالات الصرف المختلفة، بما يضمن استدامة المساعدات التي تقدمها المؤسسة، وبناء مجتمع أفضل وأكثر تكافلًا". مضيفة أن المؤسسة تقبل تبرعات الأفراد والشركات، حيث يمكن التبرع للمؤسسة عن طريق حساب رقم 111111 بمصرف «أبوظبي الإسلامي– مصر».

يشار إلى أنه تم إشهار «مؤسسة مصرف أبوظبي الإسلامي الخيرية» في يناير 2020، وكان لها دور مباشر في دعم مواجهة أزمة كورونا، ومع بداية عام 2023 تم إعادة توفيق أوضاع المؤسسة للعمل على كافة مجالات التنمية.