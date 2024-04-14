مستشار ألمانيا يترك التابلت الشخصى خلال رحلته التجارية للصين.. اعرف السبب

كتبت: هناء أبو العز

بدأ المستشار الألماني أولاف شولتز، رحلته التجارية إلى الصين، والتي تستمر لمدة 3 أيام، لكن مخاوف سياسة التجسس الصينية على الزوار القادمين من الخارج تقلق الفريق الألماني، وفقًا لما نشرته صحيفة مورجن بوست.

وتعد تشونغتشينغ المحطة الأولى في رحلة المستشار، حيث أخبر متحدث باسم الحكومة، الصحفيين، أن المشاركين بالرحلة على وعي بأمن تكنولوجيا المعلومات لكن تم اتخاذ الاحتياطات بناء على توصيات وزارة الخارجية والسلطات الأمنية الألمانية .

وقالت وزارة الخارجية على موقعها على الإنترنت، إن الوصول إلى الإنترنت يخضع لسيطرة الدولة ، ويتم حظر الوصول إلى المنصات المختلفة عبر الإنترنت، بما في ذلك Google وFacebook وTwitter وWhatsApp وغيرها.

والرقابة هي أحد الأشياء التي يجب على زوار الصين توقعها، وفقاً للصحيفة الألمانية، وقد أصدر المكتب الاتحادي لحماية الدستور منشورًا لرحلات العمل إلى الصين، والذي يمكن الوصول إليه عبر الإنترنت، ففي الصين، يتعين على الناس أن يتعايشوا مع حقيقة أن وجوههم يتم تصويرها ومسحها ضوئيًا وتقييمها باستمرار في الأماكن العامة، سواء في حركة المرور أو التسوق أو في المطعم.

وينعكس ذلك في توصيات مكتب حماية الدستور بالسفر إلى الصين، حيث جاء في النشرة المتعلقة بالهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية: لا تأخذ معك أي أجهزة خاصة، ويجب استخدام جهاز كمبيوتر محمول خاص في الموقع دون الوصول إلى شبكة الشركة، ويجب تخزين الأرقام والبيانات الأكثر أهمية فقط على جهاز الهاتف الخلوي .

وقبل أيام عرض شولتس محتويات حقيبته الجلدية السوداء الخاصة به في فيديو قصير على منصة tiktok، بالإضافة إلى الملفات والنظارات، كان هناك أيضا جهاز لوحي، ومن المرجح أن يكون الجهاز قد بقي في ألمانيا أو ظل مغلقًا و تحت حراسة مشددة خلال الرحلة، التي قادت شولز أيضًا إلى شنغهاي وبكين.

وبسبب مخاوف تتعلق بحماية البيانات، يستخدم المكتب الصحفي الفيدرالي أجهزة لمقاطع الفيديو غير المدمجة في شبكة تكنولوجيا المعلومات التابعة للوكالة الحكومية.

ويتوقع مكتب حماية الدستور أيضاً خطر هجمات التنصت في الصين، لذلك طالب بالحد من المحادثات حول المحتوى السري إلى الحد الأدنى، ومن الممكن تركيب تكنولوجيا التنصت في غرف المعيشة والمركبات، وأوصى: لا تقم بإجراء مكالمات إلى مكتبك الخاص أو إلا في حالات استثنائية تمامًا وحافظ على الانضباط العام في المحادثة.

وبعد العودة من الصين، توصي الخدمة السرية بتغيير كلمات المرور على الأقل، وأيضًا فحص الأجهزة بحثًا عن البرامج الضارة أو حتى التخلص منها .