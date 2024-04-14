مراحل يمر بها عقلك أثناء النوم ومتى تحدث الأحلام.. استشارى يوضح

كتبت فاطمة خليل

النوم الصحى من الأشياء التي يسعى كثير من الأشخاص للوصول لها، وعالم النوم به الكثير من الغموض، الذى سعى العلم لاكتشافه وفك رموزه، في هذا التقرير نتعرف على مراحل يمر بها العقل والجسم أثناء النوم وفى أي مرحلة تحدث الأحلام، وفقًا لرأى الطب النفسي.

قال الدكتور محمد محمود حمودة، مدرس واستشارى الطب النفسى بكلية الطب بجامعة عين شمس، إن النوم ينقسم إلى مرحلتين المرحلة الأولى تسمى النوم غير المصاحب بحركة العين السريعة والمرحلة الثانية نوم مصاحب بحركة العين السريعة.

وأوضح أن المرحلة الأولى من النوم وهى النوم غير المصاحب بحركة العين السريعة، ويكون العقل فيها غير نشط أو نائم والجسم يكون مسترخى تماما، مضيفاً أن هذه المرحلة تمثل 75% من نوم الإنسان وتستمر لمدة 90 دقيقة وخلالها يمر الانسان بأربع مراحل ثم ينتقل للمرحلة التالية.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية وهى النوم المصحوب بحركة العين السريعة ويمثل 25% من النوم ويمتد من 10 – 40 دقيقة كل دورة نوم.

وأكد أن هناك عددًا من دورات النوم التي تحدث خلال نومنا، وكل دورة نوم يزيد النوم المصحوب بحركة العين السريعة تدريجيًا من 10 دقائق حتى يصل لـ 40 دقيقة.

وتابع مدرس واستشارى الطب النفسي قائلاً إن النوم المصحوب بحركة العين السريعة يكون فيه العقل نشيطاً لكن الجسم يكون مسترخيًا، مشيرًا إلى أن معظم الاحلام تحدث في هذه المرحلة.