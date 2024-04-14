كيف تؤثر بعض الأطعمة على هرمونات الجوع.. من البروتين إلى الألياف

كتبت إيناس البنا

إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، فقد تميل إلى خفض السعرات الحرارية، لكن تناول القليل جدًا من الطعام يمكن أن يعرض صحتك للخطر.

وفقًا لتقرير مجلة فوربس تظهر الأبحاث أن النظام الغذائي الذي يحتوي على أقل من 1000 سعر حراري يوميًا يفشل عمومًا في توفير التغذية المتوازنة التي يحتاجها جسمك، ويمكن أن يؤدي إلى نقص الفيتامينات والمعادن المرتبطة بمشاكل صحية خطيرة.

علاوة على ذلك، فإن تناول سعرات حرارية أقل بكثير مما تحتاج إليه يجعل جسمك يكسر عضلاته وأنسجة أعضائه للحصول على الوقود، وكلما كانت كتلة الأنسجة الخالية من الدهون لديك أقل، كان معدل الأيض لديك أبطأ، وهو ليس مثاليًا لفقدان الوزن.

لذلك، بدلاً من تقييد السعرات الحرارية التي تتناولها، ركز على إطعام جسمك الأطعمة الصحية، فهي استراتيجية أكثر فعالية لفقدان الوزن، فيما يلي أفضل الأطعمة لدعم خطة فقدان الوزن الصحية والمستدامة.

كيفية تأثير بعض الأطعمة على هرمونات الجوع لديك

البروتين

يملأك بسرعة ويبقيك ممتلئًا لفترة طويلة، كما أنه يقلل من إفرازات هرمون الجريلين بعد الوجبة، مما يقلل من مشاعر الجوع، كما يقول الدكتور أوليسياك.

يستهلك البروتين أيضًا المزيد من الطاقة للهضم ويزيد من كتلة العضلات الهزيلة، وكلاهما يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي".

الألياف الغذائية

تبطئ عملية الهضم وتضمن ارتفاعًا تدريجيًا في مستويات الجلوكوز في الدم، مما يؤدي إلى إطلاق أبطأ لهرمون الأنسولين المخزن للدهون، عندما تتحرك الألياف عبر الجهاز الهضمي، يتم إطلاق هرمونات الشبع المختلفة (مثل الجريلين)، ما يرسل إشارات إلى الدماغ لتقليل الجوع وتنظيم تناول الطعام".

وهذا يعني أنك ستبقى ممتلئًا لفترة أطول، الأمر الذي يمكن أن يساعد في منع الإفراط في تناول الطعام وتقليل إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها.