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قادة مجموعة السبع يُدينون هجوم إيران ضد إسرائيل ويدعون إلى ضبط النفس

الأحد، 14 أبريل 2024 06:03 م
قادة مجموعة السبع يُدينون هجوم إيران ضد إسرائيل ويدعون إلى ضبط النفس اجتماع مجموعة السبع - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، إنه أدان مع قادة مجموع السبع بالإجماع، الهجوم الإيراني غير المسبوق ضد إسرائيل.

وكتب ميشيل على "إكس": "يجب على جميع الأطراف ممارسة ضبط النفس، وسنواصل كل جهودنا للعمل على وقف التصعيد، وإنهاء الأزمة في غزة في أقرب وقت ممكن، وخاصة من خلال وقف فوري لإطلاق النار، من شأنه أن يحدث فرقاً.

وأوضح أنه "ستتم مناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك لبنان، في المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل."

وعقد قادة دول السبع اجتماعاً عبر الفيديو الأحد للبحث في الهجوم بالمسيّرات والصواريخ الذي شنّته إيران على إسرائيل، وفق ما أعلنت الرئاسة الإيطالية للمجموعة.

ودانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني الهجوم، معربة عن "قلقها البالغ إزاء المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة". وقالت على منصة "إكس"، "نواصل العمل لتجنب ذلك".

يذكر أن مجموعة الدول الصناعية السبع، هي ملتقى سياسي حكومي دولي يضمّ كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، ويُعتبر أعضاء المجموعة أكبرَ الاقتصادات المتقدمة في العالم وفقًا لصندوق النقد الدولي وأغنى الأنظمة الديمقراطية الليبرالية.







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