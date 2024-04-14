زراعة الشرقية تستعد لحصاد 394 ألف قمح الشرقية بزيادة 14 ألف عن العام الماضى

الشرقية- فتحية الديب

تحولت حقول محافظة الشرقية للون الأصفر إستعدادا لحصاد محصول القمح، حيث تعتبر من المحافظات الرائد فى زراعة محصول القمح وتوريد على مستوى الجمهورية، وتستعد المحافظة لحصاد الذهب الأصفر.

وقال أشرف طه نصير مدير عام الزراعة بالشرقية، لـ" اليوم السابع"، إنه تم زراعة 394 ألف فدان و149 بمحصول القمح، بزيادة قدرها 14 ألف فدان عن العام الماضى، مشيرا أن عملية الحصاد الرسمى للمحصول فى 15 أبريل المقبل، وأنه تم تشكيل لجنة من إدارة الإرشاد لإجراء التقدير الفعلي لمتوسط إنتاج الفدان لمحصول القمح، فضلا عن تشكيل لجان المرور الدوري والمتابعة على زراعات القمح وجميع الحقول بجميع مراكز المحافظة للحصول على افضل إنتاجية من خلال المهندسين بإدارة الارشاد، فضلا عن التنسيق مع قطاع التعاون الزراعى والتموين لضمان انتظام توريد محصول القمح من المزراعين بشكل منتظم.

وأشار مدير عام الزراعة بالشرقية، إلى أن المستهدف زراعته هذا العام 2024، 407 ألف فدان بنظام الزراعة العادية والمصاطب والسطارة، منوها أنه تم زراعة 18 ألف فدان بنظام زراعة السطارة و28 ألف فدان بنظام زراعة المصاطب، وباقى المساحة بنظام الزراعة العادية،وأكد أن إلى زراعة 4 أصناف بالشرقية وهى "مصر3، سخا 95، جيزة 171، سدس 14" لما يوجد من زراعة هذه الأصناف فى أراضى الشرقية.

ويحتل محصول القمح المركز الأول فى المحاصيل الحقلية فى محافظة الشرقية، لكونه محصول استراتيجي هام، ورفعت مديرية الزراعة بالمحافظة درجة الاستعداد أثناء عملية الزراعة،وتوفير الأسمدة والبذور والمتابعة المستمرة من قسم الإرشاد للمزارعين بالحقول بالتوصيات الفنية الجديدة وضرورة إستخدام الزراعة الحديثة لما ينعكس على زيادة الإنتاجية.