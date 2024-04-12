ضبط 700 كيلو رنجة وفسيخ منتهية الصلاحية فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية الطب البيطرى بالشرقية، 700 كيلو أسماك مملحة ومدخنة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتحرير عدد 4 محاضر مخالفة خلال الحملات التفتيشية بمراكز المحافظة

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

أوضح اللواء دكتور إبراهيم متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بالاشتراك مع الجهات المعنية "شرطة البيئة والمسطحات المائية - الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن"، قامت بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير4 محاضر مخالفة وضبط 700 كيلو أسماك مملحة ومدخنة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.