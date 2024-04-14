حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية للكشف على أهالي القنطرة غرب بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

تنظم مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية، قافلة طبية مجانية بقرية الشهيد خيري، بمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، على مدار يومين بداية من غدا الإثنين وحتى الثلاثاء، بإشراف، مديرية الصحة بالمحافظة، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية.

وقالت الدكتورة ريم مصطفي، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن القافلة تشمل القافلة الطبية 9 تخصصات طبية في الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة لعيادة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة "الضغط، السكر" بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تضم 100 صنف دواء مجانى، وكذلك تثقيف صحي وتوعية للمواطنين بأهمية لقاح فيروس كورونا وأهمية التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل وأهمية إتباع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وعمل استبيان واستطلاع لرأي الجمهور وإعداد التقارير الطبية وبيان بحالة المرضى الذين يحتاجون عمليات أو فحوصات أكثر دقة والتسجيل الطبي للتذاكر الخاصة بالمرضى طبقاً للأكواد المرضية والعلاج الدوائي، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، تقدم إدارة القوافل التابعة لمديرية الصحة خدماتها المتكاملة في جميع التخصصات بالمجان، ومستمرة في جميع مناطق محافظة الإسماعيلية لتصل لكل مواطن بالقرى، والعزب التابعة لكل الإدارات خاصة الأماكن التي بها تطوير في المنشآت الصحية، وذلك لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حتى يتسنى لهم تقديم أفضل خدمة طبية ذو جوده متميزة.

وتعد القافلة الطبية ضمن المبادرات الرئاسية للتأكد من سلامة المواطنين وتقديم العلاج بالمجان للمرضى منهم، وتحويل الحالات التي تستدعى إلى المستشفيات الحكومية، مضيفًا أنه تم الإعلان عن القافلة والتخصصات لتحقيق أكبر استفادة منها ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، لافتًا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقالت الدكتورة بثينة بركات، مديرة إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة بالإسماعيلية، إنه يتم الكشف وصرف العلاج مجانًا بالكامل لجميع الحالات، مؤكدة أن اختيار مركز شباب أبو شحاتة، نظرًا للكثافة السكانية الكبيرة في القطاع الريفي، ما يجعلها ضمن المناطق المحرومة التي تسعى القوافل العلاجية لوزارة الصحة للوصول إليها.

وأوضحت الدكتورة بثينة، أن القافلة تأتى ضمن خطة القوافل الطبية الشاملة بمحافظة الإسماعيلية، والتي تستهدف المناطق النائية والمحرومة بالإسماعيلية للمساهمة في النهوض بقرى مبادرة "حياة كريمة"، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة إلى نشر الوعى بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، واستمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية" ضمن مبادرة حياة كريمة" بشأن للنهوض بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية وبذل أقصى الجهود من كافة أجهزة الدولة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية لجميع المواطنين.