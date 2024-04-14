اليوم السابع
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المديريات التعليمية تعلن الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثانى

الأحد، 14 أبريل 2024 10:45 ص
المديريات التعليمية تعلن الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثانى امتحانات الفصل الدراسي الثانى
كتب محمود طه حسين

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أعلنت المديريات والإدارات التعليمية تعليمات واستعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية، والتى تبدأ 8 مايو المقبل وفقاً للجداول المعلنة والمعتمدة، حيث جاءت التعليمات كالتالى:

- الانتهاء من وضع خطة عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع مدارس الإدارة.

- يتم الانتهاء من متابعة استعداد وجاهزية المدارس للامتحان وإزالة المعوقات التي تواجه أي مدرسة.

- الانتهاء من توقيع جميع المدارس بالعلم على التعليمات المسلمة  وإحضار الساعة من توقيع جميع المدارس.

- متابعة انتهاء المدارس من إخطار جميع الطلاب بجداول الامتحان وتواقيع الطلاب بالعلم بكشوف محمدة ووفق النماذج

- متابعة انتهاء المدارس من تجميع اقرارات الانتهاء من المناهج الدراسية وإحضار نسخة من الإقرارات للإدارة وإفادة المرحلة بالمديرية.

- الانتهاء من تكليفات وضع أسئلة الامتحانات لجميع المدارس ومتابعة الانتهاء من أعمال الطباعة والخلافة وإحضار نسخة من التكليفات للإدارة وإفادة المرحلة بالمديرية.

- الانتهاء من تكليفات تشكيل الكنترول واحضار نسخة من التشكيل للإدارة وإفادة المرحلة بالمديرية.

- تجميع اقرارات الانتهاء من الامتحان العملي لمادة العلوم والحاسب الآلي وجميع الامتحانات العملية والمهام الأدائية والمواد التي لا تضاف للمجموع واحضار إفادة بذلك للإدارة وافادة للمرحلة بالمديرية.

- الانتهاء من التقييمات العملية للأنشطة التربوية الاصفية واحضار افادة بذلك للإدارة.

- متابعة تطهير وتعقيم جميع حجرات المدرسة يوميا قبل وبعد الامتحان ومتابعة النظافة وتوافر أدوات النظافة بدورات المياه ومتابعة التباعد بين الطلاب وأقصى عدد باللجنة 20 طالب من ذات الصف أو من صفين بمدارس.







وزارة التربية والتعليم

تعليمات امتحانات الفصل الدراسي الثاني

موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2024



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