اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الكويت تعرب عن قلقها الشديد إزاء استمرار التصعيد العسكرى فى المنطقة

الأحد، 14 أبريل 2024 10:19 ص
الكويت تعرب عن قلقها الشديد إزاء استمرار التصعيد العسكرى فى المنطقة الكويت
أ ش أ

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أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن قلق دولة الكويت الشديد، إزاء استمرار التصعيد العسكري الذي تشهدهُ المنطقة، وانعكاساته السلبية المُتزايدة على أمن وإستقرار دول المنطقة، والعالم أجمع .


ودعت دولة الكويت في بيان للخارجية الكويتية اليوم الأحد إلى ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر هذا التصعيد وآثاره.  


وأكدت الخارجية الكويتية على موقف دولة الكويت الداعي إلى أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين وتفادي الحروب، وذلك من خلال ضمان إلتزام المجتمع الدولي كافة، بما نصت عليه القوانين والمواثيق الدولية وتشدد في الوقت ذاته، على ضرورة معالجة مسببات هذا التوتر وتكريس النهج الدبلوماسي في تسوية النزاعات، وصولاً إلى ضمان أمن المنطقة واستقرارها.

ونفذت إيران السبت هجوما موسعا ضد إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة أصابت خلاله أهداف منها أهم قاعدة جوية في النقب، بصاروخ خيبر، وهى تعد القاعدة التي انطلق منها الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأطلقت إيران أكثر من 200 صاروخ على إسرائيل وفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلى أفيخاى أدرعى، الذى قال، "تم إطلاق أكثر من 200 تهديد جوى على إسرائيل، حيث تم اعتراض عشرات صواريخ الكروز والمسيرات خارج الأراضى الإسرائيلية، كما تم اعتراض الأغلبية الساحقة من الصواريخ الباليستية الإيرانية التى دخلت الأجواء الإسرائيلية".

على الفور استجاب مجلس الأمن لدعوات إسرائيل لعقد جلسة تحقيق فى الهجمات الإيرانية، وأعلن المتحدث باسم بعثة مالطا، التي تترأس مجلس الأمن الدولى، قرار عقد جلسة طارئة اليوم الأحد لبحث الهجمات وتداعيتها.







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