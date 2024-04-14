مجلس الأمن الدولى يعقد جلسة طارئة خلال ساعات بشأن إيران وإسرائيل

أحمد علوى

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة اليوم الأحد بشأن الهجمات الإيرانية على إسرائيل، التي جاءت رداً على استهداف قنصليّة طهران في دمشق.

أعلن ذلك متحدث باسم بعثة مالطا، التي تترأس مجلس الأمن الدولي. وفق وكالة أنباء شينخوا الصينية.



وتتولى دولة مالطا، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، لشهر أبريل الجاري.



وكان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، قد كتب ليل السبت - على منصة "إكس" - أنه طلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة لإدانة الهجوم الإيراني على إسرائيل وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.