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وزير الدفاع الإسرائيلى: نحن مستعدون لأى سيناريو والمواجهة لم تنته بعد

الأحد، 14 أبريل 2024 07:55 ص
وزير الدفاع الإسرائيلى: نحن مستعدون لأى سيناريو والمواجهة لم تنته بعد وزير الدفاع الإسرائيلى يوآف جالانت
وكالات

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ذكر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه لدينا فرصة هائلة لقيادة هجوم سياسي ضد إيران، وذلك في أعقاب الهجوم الإيراني الواسع على إسرائيل ردًا على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق.

وقال أننا نحتاج إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية وفرض عقوبات فعالة ضد إيران.

من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلى يوآف جالانت، نحن يقظون ومستعدون لأي سيناريو والمواجهة لم تنته بعد وعلينا أن نظل يقظين.

وبحسب قناة 12 الإسرائيلية، تم إلغاء جلسة مجلس الوزراء الأمني السياسي المصغر اليوم.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن الدفاع كان مثيرا والآن نحن ملزمون برد ساحق.







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