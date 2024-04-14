اليوم السابع
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الأردن يعيد فتح مجاله الجوى أمام حركة الملاحة الجوية

الأحد، 14 أبريل 2024 07:33 ص
الأردن يعيد فتح مجاله الجوى أمام حركة الملاحة الجوية خطوط الطيران الأردنية - أرشيفية
وكالات

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أعاد الأردن فتح مجاله الجوي أمام حركة الطيران بعد أن أغلقه في ساعة متأخرة من مساء السبت، بسبب الهجوم الإيراني على إسرائيل، بحسب التليفزيون الرسمى.

وكانت قد أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية، تمديد إغلاق الأجواء أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء مؤقتا حتى الساعة 11 صباحا (بالتوقيت المحلي) للأردن، "في ضوء تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة".


وكانت الهيئة قد قالت - في بيان سابق - إنها اتخذت قرارا بإغلاق الأجواء الأردنية أمام "جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء بشكل مؤقت؛ بدءا من الساعة 20:00 بالتوقيت العالمي UTC أي 11:00 مساء (بالتوقيت المحلي)، لعدة ساعات قادمة، ويتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات".


وأرجعت الهيئة قرارها إلى "حفظ سلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء الأردنية، وفي ضوء تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة، وبعد تقييم المخاطر، وفقا للمعايير المتبعة عالميا".


يأتي ذلك فيما أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، قد أكد أن الحياة في الأردن تسير بشكل منتظم وليس هناك ما يستدعي إثارة القلق بين المواطنين، على إثر قرار السلطات المختصة مساء  السبت إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران لدواع احترازية، بسبب الظروف الأمنية المحيطة.







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