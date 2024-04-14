الأردن يحذر من تحول التصعيد بين إيران وإسرائيل إلى حرب إقليمية

أ ش أ

حذر وزير الاتصال الحكومي الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين اليوم الأحد، من التصعيد بين ايران واسرائيل .. قائلا إن الأردن يدعو إلى عدم التصعيد حتى لا يتحول الصراع إلى حرب إقليمية.

وأضاف المبيضين، في تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء الأردني، أن الأمن الوطني الأردني مستقر وثقتنا عالية في جيشنا العربي، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء الأردني يدعو إلى التعامل بجدية ومسؤولية مع مخاطر التصعيد الإقليمي وتداعياته.

وأشار إلى أن حكومة الاردن تحث مختلف الأطراف على ضبط النفس والتعامل بمسؤولية مع التوترات..مشددا على ضرورة توخي وسائل الإعلام أقصى درجات الدقة في تحري المعلومة.

وقال وزيرالاتصال الحكومي الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن قواتنا المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية ستتصدى لكل ما من شأنه تعريض أمن وسلامة الوطن لأي خطر.