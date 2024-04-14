استمرار توافد المواطنين على مراكز شباب كفر الشيخ لليوم الخامس على التوالى..صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأحد، اليوم الخامس من أيام عيد الفطر المبارك، إقبالا كبيرا على مستوى مراكز الشباب والأندية الرياضية للترفيه، والاستفادة من خدمات الهيئات الشبابية والرياضية في إطار الدور المجتمعى لوزارة الشباب والرياضة.

من جانبه، أشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المبادرة تم تنفيذها للعام الثالث على التوالى بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية احتفالا بعيد الفطر المبارك، وتهدف إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية شاملة، من خلال فتح مراكز الشباب أبوابها أمام الجمهور مجانا خلال أيام العيد، حيث تضمنت فاعليات المبادرة تنظيم أنشطة ترفيهية للأهالي بالقرى والنجوع والمدن وتنوعت الأنشطة ما بين ألعاب رياضية وأنشطة ترفيهية وملاهي ومسابقات وتوزيع العاب وهدايا للأطفال داخل مراكز الشباب.

تقدم فعاليات مبادرة العيد أحلى بمراكز شباب مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومديري الإدارات الفرعية، وفريق عمل المديرية والإدارات الفرعية، وتنفيذ فريق عمل مراكز الشباب.



اقبال من الاطفال على مراكز الشباب



تعدد الالعاب بمراكز الشباب بكفر الشيخ



أطفال يشاركون في الأنشطة بمراكز شباب كفر الشيخ



تعدد وسائل الترفيه