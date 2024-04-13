إقبال على مصيف بلطيم والملاهي ليلا في رابع أيام عيد الفطر.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تشهد مدينة بلطيم، بكفر الشيخ، إقبالا كثيفا من أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة، لقضاء رابع أيام عيد الفطر المبارك، بـ 6 شواطئ تتميز بها محافظة كفر الشيخ، في ظل توفير كافة الخدمات للمصطافين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف هيثم عطية، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

ويشهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، أعمال تطوير كبيرة لم يشهدها المصيف منذ عشرات السنوات، فظهر بصورة متميزة، سواء تطوير بوابات المصيف، والتي أصبحت البوابة كلادينج ، إضافة لرصف شوارع وميادين وشواطىء المصيف الستة، إضافة للرصف بالانترلوك" الزهراء، السلام، النرجس، وجاري رصف منطقة الأمل، إضافة لزيارة المساحات الخضراء، وزراعة النجيل الطبيعي، وانتهاء مشكلة الصرف الصحي، بإنشاء محطتين للصرف الصحي وأخرى للمعالجة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



اقبال على الملاهي بمصيف بلطيم



الاتجاه للسيارات الكهربائية



الأهالي بالكاقتريات



تعدد الالعاب بالمصيف وبشواطئه



تعدد الالعاب بالمصيف



جانب من التوافد على الملاهي