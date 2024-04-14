إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص فى أطفيح

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب 7 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الصحراوى فى منطقة أطفيح، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

بمجرد تلقى البلاغ أعلى الطريق الصحراوى فى أطفيح، انتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق ونتج إصابة 7 اشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.