أسوان تستعد لموسم حصاد القمح بسعة تخزينية 175 ألف طن

أسوان - عبد الله صلاح

استعدت محافظة أسوان، لاستقبال موسم حصاد محصول القمح الجديد 2024، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن، فى 7 مواقع بسعة تخزينية 175 ألف طن.

وأعطى أشرف عطية محافظ أسوان، تعليماته لمسئولى مديرية التموين بإشراف المهندس خالد أبو القاسم مدير المديرية، بالتنسيق الجيد مع كافة الجهات المعنية لإنتظام عملية الحصاد والتوريد، خاصة فى ظل إنطلاق موسم الحصاد بدءاً من الغد حيث تظهر بشائره مبكراً بأسوان كأول محافظة يتم الحصاد والتخزين فيها نظراً لطبيعة الطقس الحار بها.

ومن جانبه، أوضح خالد أبو القاسم، مدير عام التموين بأسوان، أن المواقع التخزينية بالمحافظة بلغت 7 مواقع بسعة تخزينية 175 ألف طن ، وعاينت المديرية المواقع والتأكد من جاهزيتها.

وأشار، إلى أن كافه المواقع ستبدأ في استلام القمح المحلية إبتداء من 15 إبريل الجارى ، مع إستثناء صومعة الراجحي بتوشكي التى بدأت استلام القمح من 13 إبريل الجارى، وتم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة توريد الأقماح المحلية ، وتذليل العقبات أمام الموردين والمزارعين.