أدوية ومواد غذائية.. شاهد جهود التحالف الوطنى بالبحيرة لدعم أهل غزة.. صور

البحيرة -ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة، فعاليات قوافل الخير الذى دشنها التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى لدعم الشعب الفلسطينى، وتضمنت القوافل التى نظمتها مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية التى تعمل تحت مظلة التحالف الوطنى إرسال أطنان من المواد الغذائية والأدوية والمياه بالإضافة إلى الملابس والخيام .

وقام متطوعى التحالف الوطني بتجهيز المواد الغذائية والأدوية تمهيدا لشحنها فى مبردات عملاقه لإرسالها إلى قطاع غزة.

من جانبه أكد المهندس محمد الكاتب عضو التحالف الوطني وأمين صندوق مؤسسة الكاتب الخيرية، أن هذه الفاعلية هى رساله دعم وتضامن من الشعب المصرى إلى إشقائه على أرض فلسطين المحتلة، مضيفا لأن الشعب المصرى بكافة طوائفه يقف خلف القيادة السياسية التى وجهت بالمشاركة بقوة فى فاعليات دعم القضية الفلسطينية .

وقالت الدكتورة نفين الكاتب، عضو مجلس أمناء التحالف الوطنى، إن هذه القافلة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة لدعم ابناء الشعب الفلسطينى المحاصر فى غزة.

وأضافت أن مبادرة الخير تعكس مدى تكاتف الشعب المصري مع أشقائه فى فلسطين، بالإضافة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يقف بكل قوة أمام المؤامرات الخارجية التى تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.



أطنان من المواد الغذائية والأدوية (1)



أطنان من المواد الغذائية والأدوية (2)



أطنان من المواد الغذائية والأدوية (3)



أطنان من المواد الغذائية والأدوية (4)



أطنان من المواد الغذائية والأدوية (5)



أطنان من المواد الغذائية والأدوية (6)



أطنان من المواد الغذائية والأدوية (7)



أطنان من المواد الغذائية والأدوية (8)



أطنان من المواد الغذائية والأدوية (9)



أطنان من المواد الغذائية والأدوية (10)



أطنان من المواد الغذائية والأدوية (11)